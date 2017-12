Ο Βάρντι, ο Στέρλινγκ και όσα σημάδεψαν τη 19η αγωνιστική της Premier League (pics)

Το πρώτο «πιάτο» της 19ης αγωνιστικής παραήταν... απολαυστικό, ώστε να μην εξελιχθεί ιδανικά για τους ποδοσφαιρόφιλους η συνέχεια στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Λίβερπουλ και Άρσεναλ ήρθαν ισόπαλες με 3-3, η Τσέλσι «κόλλησε» στο Γκούντισον Παρκ απέναντι στην Έβερτον (0-0), ενώ η Λέστερ «σόκαρε» με 10 παίκτες τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 94' , ισοφαρίζοντας σε 2-2 με τον Τζέιμι Βάρντι και στέλνοντας τον Μουρίνιο με νεύρα στα αποδυτήρια!

Μεγάλες κερδισμένες ήταν η Τότεναμ, που έκανε «παρέλαση» στο Τερφ Μουρ επί της Μπέρνλι (0-3), όπως φυσικά και η Μάντσεστερ Σίτι, που συνέτριψε τη Μπόρνμουθ στο Έτιχαντ με 4-0 και ξέφυγε στην κορυφή για τα καλά!

Όσα ξεχώρισαν συνοπτικά από όλες τις αναμετρήσεις ήταν τα εξής:

- Η διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες του Μάντσεστερ στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας είναι η μεγαλύτερη σε αυτές τις θέσεις, στη συγκεκριμένη στιγμή του πρωταθλήματος στα χρονικά!

It will be the biggest points gap between first & second place on Christmas Day in English top-flight history @ManCity pic.twitter.com/OBQACgrF9L — Premier League (@premierleague) 24 Δεκεμβρίου 2017

- Ο Τζέιμι Βάρντι σκόραρε για 50η φορά με τα χρώματα της Λέστερ στην κατηγορία κι έγινε ο πρώτος που φτάνει αυτόν τον αριθμό με τις «αλεπούδες».

Jamie Vardy scored his 50th #PL goal in #LEIMUN – the first player to score 50 in the competition for @LCFC pic.twitter.com/01yR6t3kEC — Premier League (@premierleague) 24 Δεκεμβρίου 2017

- Ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχει συμμετοχή σε 16 γκολ της Σίτι φέτος (12 φορές σκόρερ, 4 ασίστ), επίδοση που είναι η καλύτερη σε αυτό το σημείο για παίκτη ομάδας που βρίσκεται στην κορυφή.

- Ο Χάρι Κέιν έφτασε τον Άλαν Σίρερ στα 36 γκολ σε ένα έτος στο πρωτάθλημα.

- Η Κρίσταλ Πάλας έμεινε αήττητη για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι (1-1 με τη Σουόνσι εκτός), στην καλύτερη επίδοση της ιστορίας στην Premier League από το 1990.

@CPFC are now unbeaten in 8 #PL matches – their longest run in the top-flight since 1990#SWACRY pic.twitter.com/rMUGv3Jp1J — Premier League (@premierleague) 24 Δεκεμβρίου 2017

- Ο Τσούπο Μότινγκ και ο Τζο Άλεν σκόραραν κι έδωσαν ασίστ στο ίδιο παιχνίδι (3-1 τη Γουέστ Μπρομ) στην κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

- Η Έβερτον κράτησε το «μηδέν» για τρίτη φορά, μετά από πέντε αγώνες υπό τις οδηγίες του Σαμ Άλαρντάις, ενώ είχαν ισάριθμες απαραβίαστες εστίες στα προηγούμενα 18 ματς.

Everton have kept three clean sheets in their five #PL matches under Sam Allardyce – the same number they’d kept in their previous 18 in the competition pic.twitter.com/ITINXWj2fp — Premier League (@premierleague) 24 Δεκεμβρίου 2017

- Ο Πασκάλ Γκρος της Μπράιτον (1-0 τη Γουότφορντ) εμπλέκεται σε εννέα γκολ φέτος (4 φορές σκόρερ, 5 ασίστ), περισσότερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του.

- Ο Ενρί Σεβέ έγινε ο 16ος παίκτης της Νιούκαστλ που σκοράρει απευθείας φάουλ - μόνο η Έβερτον και η Γουέστ Χαμ είχαν στο παρελθόν περισσότερους (17).