Γράφει ιστορία στο Νησί η Σίτι!

H Σίτι νίκησε 4-0 την Μπόρνμουθ κι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφαρίστηκε από τη Λέστερ με το σκορ να είναι 2-2.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα βρίσκεται πλέον στους 55 βαθμούς ενώ αυτή του Μουρίνιο στους 42.

Το -13 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που βρίσκει το δεύτερο από την κορυφή τη μέρα των Χριστουγέννων στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

The 13-point gap between City and United will be the biggest between first and second place on Christmas Day in the history of English top-flight football.

Record after record falling...

— City Watch (@City_Watch) December 23, 2017