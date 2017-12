Παρακολουθήστε το video μιας μοναδικής στιγμής, που ο Χόντγκσον διαπιστώνει πως υπάρχει ένας... ίδιος τύπος!

Γιουβέντους – Ρόμα με ειδική προσφορά* (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

When Roy Hodgson met Roy Hodgson at the Liberty Stadium... pic.twitter.com/2MdAlXffjc

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 23 Δεκεμβρίου 2017