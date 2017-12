Έγινε... σταρ το ball-boy της Μπρίστολ Σίτι! (vid)

Ο μικρός Τζέιντ, ήταν εκείνος που έτρεξε στην αγκαλιά του προπονητή των «robins» στις καθυστερήσεις του επικού αγώνα με τους «κόκκινους διαβόλους», το βράδυ της Τετάρτης, με τη Μπρίστολ Σίτι να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από 29 χρόνια.

«Είδα τον κόουτς να τρέχει προς το μέρος μου κι εγώ έτρεξα προς το δικό του. Ήταν το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων που θα μπορούσα να έχω πάρει... Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό» είπε ο Τζέιντ, που είναι μέλος των ακαδημιών του συλλόγου της Τσάμπιονσιπ!

That feeling when you dump Manchester United out of the cup!

Read the @BCFCtweets' manager Lee Johnson's post-match comments here: https://t.co/MVrVsfbSh9 pic.twitter.com/fdBoocmRxf

— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 21, 2017