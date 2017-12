«Ισοπέδωσε» τον Ρούνεϊ για το μαλλί του ο Κάραγκερ! (vid)

Ο Άγγλος φορ πέτυχε ακόμα ένα γκολ με τη φανέλα της Έβερτον στη νίκη επί της Σουόνσι με το τελικό 3-1 το βράδυ της Δευτέρας στο «Γκούντισον Παρκ» και λίγο μετά το παιχνίδι μίλησε στην κάμερα του SkySports.

Στο στούντιο, βρισκόταν τόσο ο Τζέιμι Κάραγκερ, όσο και ο Τζον Τέρι ως καλεσμένος της εκπομπής MondayNightFootball.

Όταν ο Ρούνεϊ σκέφτηκε να κάνει χαβαλέ με το... χαλαρό ντύσιμο που είχε παρατηρήσει από τον Κάραγκερ σε κομμάτι συνέντευξης με τον θρύλο της Τσέλσι, πήρε απάντηση την οποία δεν περίμενε, όμως γέλασε κι εκείνος!

«Ο Τζ.Τ. ήταν καλός με το casual στυλ, αλλά το δικό σου μπλουζάκι ήταν... αίσχος» είπε ο αρχηγός των «ζαχαρωτών», για ν' ακούσει από τον θρύλο της Λίβερπουλ να του λέει: «Ναι, όπως είναι και το μαλλί σου...»!

@WayneRooney tried to give @Carra23 some banter and gets completely shut down

