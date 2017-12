Το γκολ του Σαλάχ «χάζεψε» και τους συμπαίκτες του (vid)

Μεγάλες προσφορές* κάθε μέρα στο καζίνο! (21+) *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Αιγύπτιος έφτασε στα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο βρίσκοντας δίχτυα και το απόγευμα της Κυριακής στο «Vitality Stadium», στην εύκολη επικράτηση επί των «cherries» με το τελικό 4-0.

Mo Salah casually cancelling Christmas for the Bournemouth players and their families pic.twitter.com/AUzVlCu460

— LFC Stanley House (@LFCStanleyHouse) December 18, 2017