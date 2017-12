«Έσωσε» τον Κουτίνιο από άβολη ερώτηση δημοσιογράφου ο Τσάμπερλεϊν (vid)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Ο Άγγλος εξτρέμ μίλησε στην κάμερα μαζί με τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του κι όταν ο τελευταίος ρωτήθηκε ξανά για την παρουσία του στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, ο «Τσάμπο» πετάχθηκε, πέρασε το χέρι του στον ώμο του Κουτίνιο και ξεκαθάρισε πως: «Τώρα είναι παίκτης της Λίβερπουλ και δίνει πάντοτε τον καλύτερό του εαυτό», διώχνοντας μακριά τη φανερή αμηχανία του συμπαίκτη του...

Alex Oxlade-Chamberlain shutting down the reporters question to Coutinho in the best possible way...

Great team support pic.twitter.com/xWgM3sy1aW

December 17, 2017