Ξανανιώνει στην Έβερτον ο Ρούνεϊ (vids)

Ήρθαν έτσι τα πράγματα τα τελευταία χρόνια της παρουσίας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θεωρήθηκε από πολλούς «τελειωμένος».

Έφτασε σε σημείο να μην είναι πλέον χρήσιμος στους «κόκκινους διαβόλους» και ν' αποχωρεί δίχως αντίτιμο, ως ένα μικρό «ευχαριστώ» από τον σύλλογο του Μάντσεστερ προς τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του και για την άνετη συνέχιση της καριέρας του σε ομάδα που ο ίδιος θα επιθυμούσε προκειμένου να ξαναβρεί τον εαυτό του.

Και πράγματι, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου η Έβερτον με τον Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο, ο Γουέιν Ρούνεϊ έχει καταφέρει ν' αποδείξει πως μπορούσε ακόμα να δώσει πράγματα στην νυν ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Με το γκολ που πέτυχε στο «St.James' Park», το βράδυ της Τετάρτης, διαμορφώνοντας το 1-0 επί της Νιούκαστλ, ο Άγγλος επιθετικός απέδειξε ξανά γιατί είναι από τους πιο παραγωγικούς φορ της Premier League τη δεδομένη χρονική στιγμή κι ένας από τους πιο παραγωγικούς ανάμεσα στα «πολυβόλα» των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Με τα 9 τέρματα στον φετινό λογαριασμό του, με τη μπλε φανέλα που αγάπησε από παιδί και την οποία πάντοτε ονειρευόταν να φορέσει ξανά μετά το φινάλε της θητείας του στη Γιουνάιτεντ, ο Γουέιν Ρούνεϊ βρίσκεται μαζί με τους Ρομέλου Λουκάκου (που την ίδια νύχτα με το γκολ του Άγγλου στο Νιούκαστλ έβαλε τέλος στην «ανομβρία» του στο ματς με τη Μπόρνμουθ), Μοράτα και Στέρλινγκ, ενώ έχει περισσότερα από τους Γκάμπριελ Ζέσους, Αλεξάντρ Λακαζέτ και Τζέιμι Βάρντι, όντας ένα γκολ πίσω από τον Αγουέρο και τέσσερα από τον πρωτοπόρο στη λίστα των σκόρερ, Χάρι Κέιν (12).

​

Έχει συμμετοχή στα έξι από τα οχτώ τελευταία γκολ (είτε με τον ίδιο να σκοράρει είτε να δίνει ασίστ) των «ζαχαρωτών» που υπό τις οδηγίες του Σαμ Άλαρνταϊς δείχνουν να έχουν αλλάξει άμεσα ρότα και να πραγματοποιούν αναρρίχηση με γοργούς ρυθμούς στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, ενώ, παρουσιάζει το καλύτερο ποσοστό μετατροπής καλών ευκαιριών σε γκολ συγκριτικά με κάθε άλλον επιθετικό της Premier!

Ο Ρούνεϊ έχει 37,5% επιτυχία στις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται (βάσει φυσικά και των λεπτών συμμετοχής του στα ματς της Έβερτον), με τον αμέσως επόμενο να είναι ο Βάρντι (26%), να έπονται οι Αγουέρο και Ζέσους (24%) και εν συνεχεία να βρίσκονται στη σχετική λίστα οι Λακαζέτ (22%), Μοράτα (19%), Λουκάκου (15%) και Κέιν (14%).

Από τις 12 προσπάθειες που έχει μετρήσει προς τον αντίπαλο στόχο στην προσπάθειά του να βοηθήσει με γκολ τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, ο «Ρου» έχει σκοράρει στις 9 απόπειρές του, ενώ τα 15 γκολ που υπάρχουν πλέον καταγεγραμμένα από εκείνον κόντρα στη Νιούκαστλ, κάνουν τις «καρακάξες» την ομάδα που έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από τον Ρούνεϊ, από οποιαδήποτε άλλη στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, βάσει των στοιχείων από τον λογαριασμό OptaJoe, το ποσοστό παραγωγικότητας του νυν αστέρα και φυσικά αρχηγού της Έβερτον, είναι καλύτερο από αυτά των Φαλκάο, Σανάμπρια, Ικάρντι και Καβάνι, σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία (με δεδομένο πως είναι αναφορά σε ποδοσφαιριστές με μίνιμουμ 20 τελικές προσπάθειες στο όνομά τους).

Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Το πρωί της Παρασκευής, έμαθε πως κατέκτησε και το βραβείο για το Best Goal του Νοεμβρίου στην Premier League, αφού φυσικά δεν γινόταν να νικήσει κάποιος άλλος το τρομερό ευθύβολο από το χώρο του κέντρου, στην εύκολη νίκη (4-0) της Έβερτον επί της Γουέστ Χαμ, στο τελευταίο ματς του Άνσγουορθ στον πάγκο των «ζαχαρωτών» με τον Άλαρνταϊς να παρακολουθεί από τα επίσημα...

| Congrats, @WayneRooney - winner of the @Carling @PremierLeague Goal of the Month for November! #EFC pic.twitter.com/oON0sNinTz

— Everton (@Everton) December 15, 2017