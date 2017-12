Σύνθημα για το πούλμαν του Μουρίνιο έφτιαξαν οι οπαδοί της Σίτι (vid)

Οι πανευτυχείς φίλοι των «πολιτών» μετά τη νίκη (2-1) της ομάδας τους στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ και το +11 στην κορυφή της Premier League βρήκαν νέο σύνθημα για να πικάρουν τον Πορτογάλο τεχνικό των «μισητών» συμπολιτών τους.

Ημερολόγιο Προσφορών Ένας μήνας γεμάτος δώρα*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

«Παρκάρετε το πούλμαν, παρκάρετε το πούλμαν, παίξτε με τον τρόπο του Μουρίνιο, παρκάρετε το πούλμαν» ήταν το σύνθημα που φώναζαν στο άδειο «Ολντ Τράφορντ», διασκεδάζοντας για το νέο επίτευγμα της ομάδας τους.

Man City fans have a new chant about Mourinho's tactics...

@AwayDays_ pic.twitter.com/dJBRzOXgwn

— SPORTbible (@sportbible) December 11, 2017