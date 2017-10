Η ειρωνική απάντηση του Μουρίνιο για το αν θα παίξει με... λεωφορείο στην άμυνα (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πάντα δίνει βάρος στην άμυνα στα μεγάλα ματς και μετά την περσινή εμφάνιση των κόκκινων διαβόλων με την Λίβερπουλ, ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου πριν το ντέρμπι αν θα... παρκάρει το λεωφορείο. Και η απάντησή του ήταν, όπως πάντα, απολαυστική.

The #MUFC manager jokes about his tactics for tomorrow's game... pic.twitter.com/3muHsaVmSl

— Manchester United (@ManUtd) October 13, 2017