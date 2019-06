Οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού χάρισαν μοναδικές στιγμές στον μικρό Τόρε (pic)

€697,- was maar liefst de opbrengst van de collecte van team Forza4Torre tijdens de finale van het ICGT Uitgeest tussen Panathinaikos en Valencia. De held van de middag was absoluut Torre zelf, want hij mocht de aftrap nemen van de finale, hij mocht op de teamfoto met de spelers van Panathinaikos en werd overladen met cadeaus van diverse teams. Hij kreeg een heel tenue van Valencia, een trainingspakje, shirt en pet van Panathinaikos, een wedstrijdshirt van Flamengo en de aanvoerdersband van Vitesse! Vooral de spelers van Panathinaikos waren erg onder de indruk van Torre en waren zijn grote vrienden! Alle gulle gevers, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!

A post shared by Stichting Energy4All (@stichtingenergy4all) on Jun 10, 2019 at 2:08pm PDT