Άρχισε στο Ναύπλιο το 2ο διεθνές τουρνουά «Valencia C.F. Elite Tournament»

Τη σπουδαία αυτή ποδοσφαιρική γιορτή συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ναυπλιέων και το δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου της Valencia C.F. για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη μνήμη του Διαμαντή Ανδρώνη, έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ποδοσφαιρική ιστορία της Αργολίδας.

Την έναρξη του Διεθνούς Τουρνουά κήρυξε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, παρουσία παικτών από τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες των ομάδων: Valencia CF, ΑΠΟΕΛ, Ατρόμητος Αθηνών, Vojvodina FC Serbia, Barrocco Academy Sofia, επίλεκτοι δικτύου Valencia CF Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επίλεκτη ομάδα δικτύου Bayern FC στις ΗΠΑ και άλλων.

Επίσης, έγιναν τιμητικές βραβεύσεις στους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές και πρεσβευτές του «Valencia C.F. Elite Tournament» Θεόφιλο Καρασαβίδη και Λεωνίδα Βόκολο από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο.

Οι αγώνες θα γίνουν σε πέντε γήπεδα του Δήμου Ναυπλίου με φυσικό αλλά και τεχνητό χλοοτάπητα και στις εξής κατηγορίες:

U18, Γεννηθέντες 2001-2002 - 11Vs11,

U16, Γεννηθέντες 2003-2004 - 11Vs11,

U14, Γεννηθέντες 2005-2006 - 11Vs11,

U12, Γεννηθέντες 2007-2008 - 9 vs 9,

U10, Γεννηθέντες 2009-2010 - 7 vs 7,

U08, Γεννηθέντες 2011-2012 - 5 vs 5.

Κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει 8 ομάδες που θα τοποθετηθούν σε ομίλους των 4 ομάδων όπου η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες τρεις από μία φορά. Οι ομάδες θα παίξουν στην τελική φάση σε αγώνες κατάταξης (play off – play out).

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ομάδα θα παίξει 4 αγώνες. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της FIFA και της Ε.Π.Ο. εκτός των κανονισμών που θα αναφέρονται ξεχωριστά στην προκήρυξη των αγώνων.

Το τουρνουά περιλαμβάνει και παράλληλες εκδηλώσεις όπως:

-Διαγωνισμός Δεξιοτεχνίας - kick up skills, αφιέρωμα μνήμης στον Διαμαντή Ανδρώνη και σεμινάριο προπονητών στη συνεδριακή αίθουσα του πολυχώρου «Φουγάρο» Ναυπλίου, την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 19:00.

Ο δήμος Ναυπλιέων έχει καταστεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητικούς τουριστικούς προορισμούς και αυτό χάρις στις προσπάθειες του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτρη Κωστούρου, ο οποίος δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε ο δήμος Ναυπλιέων να έχει φτάσει να γινεί γνωστός για ακόμη ένα λόγο, αυτόν των μεγάλων αθλητικών γεγονότων που διοργανώνει.

