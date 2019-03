«Προσκαλούμε τον κόσμο στο Ναύπλιο για ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά»!

Το διεθνές τουρνουά «Valencia C.F. Elite Tournament» στη μνήμη του Διαμαντή Ανδρώνη, που θα γίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στις 22-25 Απριλίου, στο Ναύπλιο, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία των πρεσβευτών του Στράτου Αποστολάκη, Λεωνίδα Βόκολου και Θεόφιλου Καρασαββίδη.

Η παρουσίαση του τουρνουά που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ναυπλιέων και το δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου της Valencia C.F. έγινε στο ξενοδοχείο Grecotel Pallas Athena, με κεντρικό πρόσωπο τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο. «Ο Διαμαντής Ανδρώνης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα μπορούσε να τιμηθεί μόνο με μια τέτοια αξιόλογη προσπάθεια, όπως είναι αυτό το τουρνουά. Ο Δήμος Ναυπλιέων στέκεται δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες επειδή ξέρει να αναγνωρίζει, να σέβεται και να τιμά προσπάθειες που γίνονται για τόσο σημαντικούς ανθρώπους, όπως ο Διαμαντής Ανδρώνης που για μας είναι σύμβολο. Και δεύτερον, επειδή πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός μόνο θετικά πράγματα μπορεί να προσφέρει. Είμαστε λοιπόν εδώ για να καλέσουμε όλο τον κόσμο, τον ποδοσφαιρικό και τον αθλητικό, να είναι στο Ναύπλιο και να παρακολουθήσει, αλλά και να συμμετάσχει στους αγώνες του τουρνουά. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τους πρεσβευτές του τουρνουά, γιατί όταν έχεις δίπλα σου αυτούς τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά ξέρουν από πού να πάρουν παράδειγμα για να προχωρήσουν στη ζωή τους», είπε ο Δημήτρης Κωστούρος.

Η μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρεσβευτής του τουρνουά «Διαμαντής Ανδρώνης», Στράτος Αποστολάκης, είπε: «Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στεκόμαστε δίπλα σε τέτοια σπουδαία τουρνουά, αλλά και να στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος. Τη στήριξη όλων μας, την έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά. Η διοργάνωση θα είναι πολύ καλή, γιατί υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία και θα είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά, στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδας».

Τις λεπτομέρειες του τουρνουά παρουσίασε ο υπεύθυνος του προγράμματος ποδοσφαίρου της Βαλένθια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διευθυντής του τουρνουά, Γιώργος Τόλιας. «Το τουρνουά είναι σε δύο ταχύτητες, τα παιδιά U18 και U16, τα οποία θα είναι σαφώς πιο ανταγωνιστικά, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, U14, U12,U10 και U8, με τη βοήθεια της SPORTteam που διοργανώνει ποδοσφαιρικά τουρνουά, τα οποία θα πάρουν τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες από μεγάλα τουρνουά. Στην κατηγορία Εlite θα πάρουν μέρος η Βαλένθια, η Βοϊβοντίνα από τη Σερβία με πολύ καλή ομάδα σε αυτή την κατηγορία, ο ΑΠΟΕΛ, πρωταθλήτρια ακαδημία στην Κύπρο πέρσι, ο Ατρόμητος Αθηνών, μία ομάδα από την Global Premier Soccer που θα είναι μία ομάδα της Μπάγερν από την Αμερική. Επίσης θα είναι η τοπική ομάδα του Δήμου με αξιόλογους ποδοσφαιριστές αλλά και μία μικτή ομάδα από τις σχολές της Βαλένθια, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία».

Στην παρουσίαση παρέστη ο σύμβουλος της ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Juan Saenz de Heredia, αλλά και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της Grecotel Γιάννης Τσίχλης, ο οποίος είπε: «Η Βαλένθια με την οποία συνεργαζόμαστε στα ξενοδοχεία μας, θεωρούμαι ότι είναι αντιπροσωπευτική του fair play και της σωστής δουλειάς που γίνεται πάνω στις μικρές ηλικίες. Το έχουμε ζήσει καθώς έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία και θέλουμε να τη διευρύνουμε. Η Βαλένθια είναι μία ομάδα με παγκόσμια διάσταση και τα μαθήματα που κάνει στα ξενοδοχεία μας, τους αφήνουν όλους ικανοποιημένους. Βλέπουμε τους πατεράδες με τα παιδιά τους, τους βλέπουμε να παίζουν όλοι μαζί και να κάνουν ομάδες και νομίζω ότι είναι η εικόνα του ποδοσφαίρου που θέλουμε να βλέπουμε συνέχεια, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας».

Το 2ο Valencia C.F. Elite Tournament «Διαμαντής Ανδρώνης» θα γίνει από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2019 και αναμένεται να συμμετέχουν πάνω από 60 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ομάδες που συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν με παίκτες από διαφορετικές χώρες και επιπλέον να αγωνιστούν σε ένα πολυπολιτισμικό τουρνουά που προάγει την ευγενή άμιλλα. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην πόλη του Ναυπλίου. Μία πόλη γεμάτη χρώμα, από τους πιο φημισμένους τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας στην παλιά της πόλη και της πολιτισμικής της κληρονομιάς.

Έχουν οριστικοποιήσει την συμμετοχή τους μέχρι στιγμής, οι ακαδημίες Valencia CF, ΑΠΟΕΛ, Ατρόμητος Αθηνών, Vojvodina FC Serbia, Barrocco Academy Sofia, Επίλεκτες ομάδες δικτύου Valencia CF Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επίλεκτη ομάδα δικτύου Bayern FC στις ΗΠΑ.

Παράπλευρες εκδηλώσεις

Τελετή Έναρξης στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου, τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 17:00

Διαγωνισμός Δεξιοτεχνίας - kick up skills στην Πλατεία Συντάγματος Ναυπλίου, τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 20:00

Αφιέρωμα μνήμης στον Διαμαντή Ανδρώνη και Σεμινάριο προπονητών στη συνεδριακή αίθουσα του πολυχώρου «Φουγάρο» Ναυπλίου, την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 19:00.



Οι αγώνες θα γίνουν σε πέντε γήπεδα του Δήμου Ναυπλίου με φυσικό αλλά και τεχνητό χλοοτάπητα και στις εξής κατηγορίες:

U18, Γεννηθέντες 2001-2002 - 11Vs11,

U16, Γεννηθέντες 2003-2004 - 11Vs11,

U14, Γεννηθέντες 2005-2006 - 11Vs11,

U12, Γεννηθέντες 2007-2008 - 9 vs 9,

U10, Γεννηθέντες 2009-2010 - 7 vs 7,

U08, Γεννηθέντες 2011-2012 - 5 vs 5.

Κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει 8 ομάδες που θα τοποθετηθούν σε ομίλους των 4 ομάδων όπου η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες τρεις από μία φορά. Οι ομάδες θα παίξουν στην τελική φάση σε αγώνες κατάταξης (play off – play out).

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ομάδα θα παίξει 4 αγώνες. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της FIFA και της Ε.Π.Ο. εκτός των κανονισμών που θα αναφέρονται ξεχωριστά στην προκήρυξη των αγώνων.

Ο δήμος Ναυπλιέων έχει καταστεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητικούς τουριστικούς προορισμούς και αυτό χάρις στις προσπάθειες του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτρη Κωστούρου, ο οποίος δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε ο δήμος Ναυπλιέων να έχει φτάσει να γινεί γνωστός για ακόμη ένα λόγο, αυτόν των μεγάλων αθλητικών γεγονότων που διοργανώνει.

Το αθλητικό «καλεντάρι» του Δήμου Ναυπλιέων καθ΄ όλη τη χρονιά περιλαμβάνει σπουδαία αθλητικά γεγονότα όπως αυτά του Μαραθωνίου δρόμου, του Παλαμηδείου Άθλου, των Τριάθλων και πολλών ακόμα άλλων μεγάλων διοργανώσεων. Σε αυτά φυσικά ήρθε την περυσινή χρονιά να προστεθεί και «Το Valencia C.F. Elite Tournament «Διαμαντής Ανδρώνης» .

Ποιος ήταν ο Διαμαντής Ανδρώνης

Ο Διαμαντής Ανδρώνης γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1934 στο Ναύπλιο και απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2016. Υπήρξε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Πανναυπλιακού. Πρωτοφόρεσε την φανέλα του Πανναυπλιακού, σε ηλικία 15 ετών. Από πολύ μικρός ξεχώρισε για την απαράμιλλη τεχνική του, την αλτικότητα του (ήταν και αθλητής του άλματος εις ύψος) και την εκτελεστική του δεινότητα. Ήταν ο φυσικός ηγέτης της ομάδας και πρωταγωνίστησε στην εκπληκτική πορεία του Πανναυπλιακού στη Β’ Εθνική από το 1959 ως το 1965. Την περίοδο 1955-56 αγωνίστηκε στον Εθνικό Πειραιώς . Μάλιστα την 1η Ιουνίου 1955, σ’ ένα φιλικό αγώνα στην Ν. Φιλαδέλφεια με την Α.Ε.Κ. (1-1), σκόραρε στο 4’ λεπτό σε βάρος της ομάδα που υποστήριζε τα παιδικά του χρόνια. Τον Αύγουστο του 1956 επέστρεψε στον Πανναυπλιακό, όπου και αγωνίστηκε μέχρι το 1965. Ο Ανδρώνης υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που μπήκε στο πάνθεον των «αθάνατων σκόρερ» (50γκολ) της Β’ Εθνικής. Μάλιστα μέχρι την στιγμή που σταμάτησε να αγωνίζεται (1965) ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Β’ Εθνικής κατηγορίας με 76 γκολ.

Την περίοδο 1963-64 για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτέλεσε και χρέη προπονητή στον Πανναυπλιακό. Το 1969 ο Ανδρώνης επέστρεψε στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Πανναυπλιακό στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 1970 (11 συμμ.) και πέτυχε 2 γκολ. Ο Ανδρώνης αγωνίστηκε με τον Πανναυπλιακό για 16 περίπου χρόνια και πέτυχε 78 γκολ στην Β’ Εθνική και 24 γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09.30 έως 16.30 :

Τηλέφωνα: 2019944784, 6982971731

Web page: http://www.nafplioncup.gr

Ε-mail: info@gps-see.eu