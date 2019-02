Bαλένθια, ΑΠΟΕΛ, Ατρόμητος, Βοϊβοντίνα για ποδοσφαιρικό τουρνουά στο Ναύπλιο

Το 2ο Valencia C.F. Elite Tournament «Διαμαντής Ανδρώνης» θα λάβει χώρα από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2019 και αναμένεται να συμμετέχουν πάνω από 60 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ομάδες που συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν με παίκτες από διαφορετικές χώρες και επιπλέον να αγωνιστούν σε ένα πολυπολιτισμικό τουρνουά που προάγει την ευγενή άμιλλα. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην πόλη του Ναυπλίου. Μία πόλη γεμάτη χρώμα, από τους πιο φημισμένους τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας στην παλιά της πόλη και της πολιτισμικής της κληρονομιάς.

Το 2ο Valencia C.F. Elite Tournament «Διαμαντής Ανδρώνης» θα γίνει με την υποστήριξη της SPORTteam.

Έχουν οριστικοποιήσει την συμμετοχή τους μέχρι στιγμής, οι ακαδημίες Valencia CF, ΑΠΟΕΛ, Ατρόμητος Αθηνών, Vojvodina FC Serbia, Barrocco Academy Sofia, Επίλεκτες ομάδες δικτύου Valencia CF Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επίλεκτη ομάδα δικτύου Bayern FC στις ΗΠΑ.

Οι αγώνες θα γίνουν σε πέντε γήπεδα του Δήμου Ναυπλίου με φυσικό αλλά και τεχνητό χλοοτάπητα και στις εξής κατηγορίες:

U18, Γεννηθέντες 2001-2002 - 11Vs11,

U16, Γεννηθέντες 2003-2004 - 11Vs11,

U14, Γεννηθέντες 2005-2006 - 11Vs11,

U12, Γεννηθέντες 2007-2008 - 9 vs 9,

U10, Γεννηθέντες 2009-2010 - 7 vs 7,

U08, Γεννηθέντες 2011-2012 - 5 vs 5.

Κάθε κατηγορία θα περιλαμβάνει 8 ομάδες που θα τοποθετηθούν σε ομίλους των 4 ομάδων όπου η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες τρεις από μία φορά. Οι ομάδες θα παίξουν στην τελική φάση σε αγώνες κατάταξης (play off – play out).

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ομάδα θα παίξει 4 αγώνες. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της FIFA και της Ε.Π.Ο. εκτός των κανονισμών που θα αναφέρονται ξεχωριστά στην προκήρυξη των αγώνων.

Το διεθνές τουρνουά διεξήχθη πέρυσι για πρώτη φορά και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή σπουδαίων ομάδων όπως η Valencia, η ΑΕΚ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναιτωλικός καθώς και επίλεκτες ομάδες του Δήμου Ναυπλίου, της Global Premier Soccer Team από τις ΗΠΑ και των GPS SEE /Valencia CF Elite Program από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο.

Ο δήμος Ναυπλιέων έχει καταστεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητικούς τουριστικούς προορισμούς και αυτό χάρις στις προσπάθειες του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημήτρη Κωστούρου, ο οποίος δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε ο δήμος Ναυπλιέων να έχει φτάσει να γινεί γνωστός για ακόμη ένα λόγο, αυτόν των μεγάλων αθλητικών γεγονότων που διοργανώνει.

Το αθλητικό «καλεντάρι» του Δήμου Ναυπλιέων καθ΄ όλη τη χρονιά περιλαμβάνει σπουδαία αθλητικά γεγονότα όπως αυτά του Μαραθωνίου δρόμου, του Παλαμηδείου Άθλου, των Τριάθλων και πολλών ακόμα άλλων μεγάλων διοργανώσεων.

Ο Διαμαντής Ανδρώνης γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1934 στο Ναύπλιο και απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2016. Υπήρξε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Πανναυπλιακού. Πρωτοφόρεσε την φανέλα του Πανναυπλιακού, σε ηλικία 15 ετών. Από πολύ μικρός ξεχώρισε για την απαράμιλλη τεχνική του, την αλτικότητα του (ήταν και αθλητής του άλματος εις ύψος) και την εκτελεστική του δεινότητα.

Ήταν ο φυσικός ηγέτης της ομάδας και πρωταγωνίστησε στην εκπληκτική πορεία του Πανναυπλιακού στη Β’ Εθνική από το 1959 ως το 1965. Την περίοδο 1955-56 αγωνίστηκε στον Εθνικό Πειραιώς . Μάλιστα την 1η Ιουνίου 1955, σ’ ένα φιλικό αγώνα στην Ν. Φιλαδέλφεια με την Α.Ε.Κ. (1-1), σκόραρε στο 4’ λεπτό σε βάρος της ομάδα που υποστήριζε τα παιδικά του χρόνια. Τον Αύγουστο του 1956 επέστρεψε στον Πανναυπλιακό, όπου και αγωνίστηκε μέχρι το 1965. Ο Ανδρώνης υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που μπήκε στο πάνθεον των «αθάνατων σκόρερ» (50γκολ) της Β’ Εθνικής. Μάλιστα μέχρι την στιγμή που σταμάτησε να αγωνίζεται (1965) ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Β’ Εθνικής κατηγορίας με 76 γκολ.

Την περίοδο 1963-64 για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτέλεσε και χρέη προπονητή στον Πανναυπλιακό. Το 1969 ο Ανδρώνης επέστρεψε στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Πανναυπλιακό στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 1970 (11 συμμ.) και πέτυχε 2 γκολ. Ο Ανδρώνης αγωνίστηκε με τον Πανναυπλιακό για 16 περίπου χρόνια και πέτυχε 78 γκολ στην Β’ Εθνική και 24 γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09.30 έως 16.30 :

Τηλέφωνα: 2019944784, 6982971731

Web page: http://www.nafplioncup.gr

Ε-mail: info@gps-see.eu

Η Global Premier Soccer (GPS), https://www.gps-see.eu/en/, είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ. Είναι ενεργή σε 22 πολιτείες και περιοχές των ΗΠΑ μαζί με τον Καναδά. Το Νοέμβριο του 2014, η GPS και η FC Bayern Munich ανέπτυξαν μία από τις πιο εκτεταμένες συνεργασίες ευρωπαϊκού επαγγελματικού Club στις ΗΠΑ, την πρώτη που διεξάγει η FC Bayern εκτός Γερμανίας και η οποία αποτέλεσε μέρος της νέας διεθνούς στρατηγικής της ομάδας. Η JAG Winning Sports συνεργάζεται με τη Global Premiere Soccer (GPS) στην από κοινού προώθηση του International Soccer Program της Valencia CF στην περιοχή της Ν. Ανατολικής Ευρώπης.

Η SportTeam Greece, https://sportteam.gr/ , διοργανώνει ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα σε συνεργασία με τις υψηλότερου επιπέδου ακαδημίες ποδοσφαίρου της Ελλάδος. με την εμπειρία των στελεχών της και την πολύχρονη ενασχόλησή της στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και τουρνουά, όπως το Θουκυδίδειο πρωτάθλημα, συνδράμει στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος