Στην Αθήνα με τις «Νυχτερίδες» για την Νοτιοανατολική Ευρώπη

Παίκτες και προπονητές των σχολών ποδοσφαίρου της GPS Southeast Europe - Valencia C.F. καλωσόρισαν τη νέα χρονιά με τον πλέον κατάλληλο τρόπο... μέσα στο γήπεδο. Οι σχολές του δικτύου διεξήγαγαν μια απόλυτα επιτυχημένη διπλή διοργάνωση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Renti Arena Soccer Club στου Ρέντη το τετραήμερο 3 με 6 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, οι υπεύθυνοι του Ισπανικού συλλόγου ήταν επιφορτισμένοι με την εξέλιξη ταλαντούχων παικτών μέσα από το πλαίσιο του εξειδικευμένου προγράμματος των σχολών “Elite Development Program”. Παράλληλα, επιμελήθηκαν την επιμόρφωση των προπονητών τερματοφυλάκων των σχολών του δικτύου. Την προπονητική επιμέλεια και των δύο προγραμμάτων είχαν δύο υψηλόβαθμα στελέχη της ακαδημίας των “Νυχτερίδων”: Ο κύριος Miquel Belmonte, πρώτος προπονητής Κ-12 Valencia C.F Academy, και ο κύριος Aitor Bass, Διευθυντής μεθοδολογίας Προπονητικού Προγράμματος Τερματοφυλάκων της ακαδημίας Valencia C.F.

Elite Development Program – Try out Camp

110 νεαροί ποδοσφαιριστές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία γεννημένοι από το 2001 έως το 2008 προπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση προπονητών της Ακαδημίας της Valencia C.F έχοντας την υποστήριξη πιστοποιημένων προπονητών της GPS Southeast Europe / Valencia C.F.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν 16 τερματοφύλακες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία οι οποίοι είχαν το προνόμιο να προπονηθούν με τον κ. Aitor Bass και το εξειδικευμένο προπονητικό προσωπικό και να έρθουν πιο κοντά με το προπονητικό πρόγραμμα τερματοφυλάκων της Valencia C.F.

Σκοπός του camp του Ιανουαρίου, που αποτέλεσε το τρίτο και τελευταίο βήμα της 1ης φάσης του Elite program, ήταν να επιλεχθούν όσοι θα επανδρώσουν τις εθνικές ομάδες των σχολών ανά ηλικιακή κατηγορία (Κ-17, Κ-15, Κ-13) στη δεύτερη φαση του προγράμματος. Σε αυτή, κάθε Εθνική ομάδα θα εκπροσωπήσει το δίκτυο των σχολών λαμβάνοντας μέρος στο διεθνές τουρνουά 2nd Valencia C.F. Elite Tournament το οποίο θα διεξαχθεί 22 με 25 Απριλίου στο Ναύπλιο, παρουσία scouts από τη Βαλένθια και άλλων Ευρωπαϊκών επαγγελματικών συλλόγων.

Στόχος του Elite Program είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών, ώστε να διεκδικήσουν θέση εάν επιλεχθούν στην ακαδημία της Valencia C.F. ή άλλου ή άλλου Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Συλλόγου με τη συμπλήρωση του 16ου έτους από τη γέννηση τους.

Το «GPS Southeast Europe / Valencia C.F. Soccer Program» έχει ως στόχο να εντοπίσει, να προπονήσει και να αναπτύξει τους πιο ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης λειτουργώντας ως ένα εκτεταμένο δίκτυο scouting για την Valencia CF. Για να επιτευχθεί αυτό, τα πιο ταλαντούχα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στο πρόγραμμα Elite, να προπονηθούν και να αξιολογηθούν σε ειδικά σχεδιασμένα Camp και τουρνουά υπό την καθοδήγηση της εξειδικευμένης προπονητικής ομάδας της GPS Southeast Europe / Valencia C.F.

«Εξαιρετική εμπειρία, υψηλό επίπεδο από παίκτες και προπονητές»

Έπειτα από την ολοκλήρωση του camp, οι Miquel Belmonte και Aitor Bass μίλησαν για την εμπειρία τους από το τετραήμερο στην Αθήνα, αλλά και για το επίπεδο των προπονητών και παικτών.

«Συνολικά, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Οι παίκτες ολοκλήρωσαν συνολικά 5 προπονήσεις και έναν φιλικό αγώνα με διαφορετικούς στόχους που σχετίζονται με τις διαφορετικές φάσεις του παιχνιδιού. Εργάστηκαν πάνω στις ατομικές και ομαδικές τακτικές συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτές τις διαφορετικές φάσεις του παιχνιδιού. Οι προπονητές τερματοφυλάκων προσάρμοσαν με τη σειρά τους τις εξειδικευμένες προπονητικές τους μονάδες στους στόχους όλης της ομάδας. Η αίσθηση που μας έμεινε είναι ότι τόσο τα παιδιά και οι γονείς όσο και οι προπονητές και οι προϊστάμενοι του προγράμματος έμειναν ευχαριστημένοι από το camp. Εκτιμούμε όλη αυτή την εμπειρία πολύ θετικά δεδομένου ότι λάβαμε πολλά ευχαριστώ και απολαύσαμε όλο το διάστημα που περάσαμε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας», ανέφεραν αρχικά και πρόσθεσαν:

«Όλη η προπονητική ομάδα (μαζί και οι προπονητές τερματοφυλάκων) έδειξαν πολύ μεγάλη διάθεση και ενδιαφέρον. Η προσπάθεια και η αφοσίωσή τους ήταν αναμφισβήτητες. Άκουγαν τις οδηγίες μας, προσαρμόζονταν στις προτάσεις μας και όλοι προπονούσαν σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Valencia C.F. διαμορφωμένη πάντα ειδικά στις ανάγκες του προγράμματος. Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε όχι μόνο την ποιότητά τους ως προπονητές αλλά και την ποιότητά τους ως άνθρωποι και ως παιδαγωγοί. Η αλληλεπίδραση μεταξύ προπονητών και παικτών ήταν υποδειγματική τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Το επίπεδο των παικτών ήταν πολύ ισορροπημένο και υψηλότερο από άλλα διεθνή προγράμματα που διεξάγονται. Η πρώτη μας εντύπωση ήταν πολύ καλή. Ωστόσο, συγκρίνοντας κάθε ηλικιακή κατηγορία με το επίπεδο της Ακαδημίας της Valencia C.F., πρέπει να βελτιώσουν κάποια στοιχεία και να διατηρήσουν αυτή την εξελικτική πορεία για αρκετό χρονικό διάστημα καθώς αυτό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη παικτών με μελλοντικές δυνατότητες».

Παράλληλα οι Belmonte και Bass ρωτήθηκαν και για τη σύγκριση με την Ακαδημία της Valencia CF. «Κατά την άποψή μας, επί του παρόντος, υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά την ανάπτυξη των φυσικών τους ικανοτήτων, ιδίως στις νεότερες ηλικίες, αλλά αυτή είναι μια πτυχή που πιστεύουμε ότι θα εξισορροπηθεί στο μέλλον. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι ορισμένα παιδιά δεν επέδειξαν πολλή ανταγωνιστικότητα, ίσως επειδή στην Ελλάδα τα επίσημα πρωταθλήματα αρχίζουν αργότερα απ’ ότι στην Ισπανία. Ένα από τα σημεία που θα μπορούσαν λοιπόν να δουλευτούν περισσότερο, θα ήταν να δημιουργηθεί αυτό το υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο, από τη στιγμή που πραγματοποιούνται ποιοτικές προπονήσεις, και οι αγώνες θα πρέπει να είναι στο πιο ισχυρό επίπεδο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όταν το περιβάλλον απαιτεί να εργαστείς πιο σκληρά και με περισσότερη ένταση και αντίσταση, η βελτίωση είναι μεγαλύτερη και ο ανταγωνισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη αυτού του στοιχείου στους νεαρούς παίκτες. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι εκπαιδεύσεις για τους προπονητές και τους παίκτες σε τέτοια elite προγράμματα θα βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να διατηρήσουν μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ανάπτυξης και να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα.»

Τέλος ο Aitor Bass αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, υπογραμμίζοντας: «Όσον αφορά την εκπαίδευση των τερματοφυλάκων (παικτών και προπονητών) θέλω να τονίσω την υποδειγματική τους στάση τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο, το μεράκι τους για δουλειά καθώς και την ικανότητα προσαρμογής τους. Οι συζητήσεις και οι προτάσεις που ακούστηκαν στο σεμινάριο ήταν πολύ παραγωγικές και οι προπονητές τερματοφυλάκων κατάφεραν να εφαρμόσουν σωστά αυτές τις γνώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη να παρατηρώ την θετική ανατροφοδότηση που έδιναν οι προπονητές στους παίκτες σε κάθε προπόνηση. Κατά τη γνώμη μου, σχετικά με τις σκέψεις των προπονητών τερματοφυλάκων, φάνηκε ότι πιστεύουν στη βελτίωση των τερματοφυλάκων ως μία ξεχωριστή μονάδα και ο σκοπός μου ήταν να επικεντρωθούμε όχι μόνο στην ατομική προπόνηση ενός τερματοφύλακα αλλά και στη σχέση του με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς και τη σημασία της ανατροφοδότησης του από την προπόνηση όλης της ομάδας, πέρα από την εξειδικευμένη τους προπόνηση».

Η εκπαίδευση των προπονητών των σχολών του δικτύου σε πρώτο πλάνο

Το πρόγραμμα ποδοσφαίρου της GPS / Valencia C.F. στοχεύει στην εξάπλωση της εικόνας και της φιλοσοφίας της Valencia C.F. σε όλο τον κόσμο και στη διάδοση της φημισμένης μεθοδολογίας του συλλόγου σε κάθε μέρος του πλανήτη. Το προπονητικό πρόγραμμα των σχολών βασίζεται στη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην ακαδημία της Βαλένθια.

Ο ρόλος του προπονητή στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι καθοριστικός στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Το moto της ακαδημίας της Valencia C.F το οποίο ακολουθούν οι σχολές είναι:

“Εκπαιδεύουμε Ανθρώπους, Δημιουργούμε Ποδοσφαιριστές”. Ως εκ τούτου, η GPS SEE / Valencia C.F δίνει πολύ μεγάλο βάρος στη συστηματική εκπαίδευση όλων των μελών της προπονητικής ομάδας της κάθε σχολής του δικτύου τόσο στο παιδαγωγικό ρόλο που αυτοί έχουν όσο και στο αμιγώς προπονητικό πρόγραμμα. Η φιλοσοφία που διέπει τις σχολές ποδοσφαίρου της GPS / Valencia C.F. είναι η εξέλιξη του κάθε νεαρού αθλητή (ως ανθρώπινος οργανισμός αλλά και ως ποδοσφαιριστής) να ακολουθεί τη βιολογική ηλικία που αυτός βρίσκεται ώστε να μπορούν να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Προς αυτό το σκοπό, η εκπαίδευση των προπονητών των σχολών είναι συνεχής και συστηματική με αποτυπωμένες ενέργειες μέσα στη ποδοσφαιρική χρονιά. Το προπονητικό σεμινάριο των τερματοφυλάκων που διεξήχθη παράλληλα με το Selection Camp ήταν η τρίτη φορά που μέλη από την ακαδημία της Βαλένθια επισκέφθηκαν τη χώρα μας μέσα στην ποδοσφαιρική σεζόν επιβεβαιώνοντας το βάρος που αυτή (εκπαίδευση) έχει αλλά και τη σημασία που έχουν οι σχολές της Νοτιοανατολικής Ευρωπης για την ίδια την ακαδημία του συλλόγου.

Το επόμενο βήμα προς την εκπαίδευση των προπονητών του δικτύου θα δοθεί τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της ίδιας της ακαδημίας της Valencia C.F στην Ισπανία. Εκεί, οι τεχνικοί διευθυντές της κάθε σχολής μέσω του “Technical Trip” που θα διοργανωθεί, όπως και πέρσι, θα έχουν την ευκαιρία για τέσσερις ημέρες να παρακολουθήσουν από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας παρακολουθόντας προπονήσεις, αγώνες και σεμινάρια από τους υπεύθυνους της Ακαδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των σχολών GPS SEE / Valencia C.F μπορείτε να επικοινωνήσετε από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09.30 έως 16.30 :

Τηλέφωνα: 6982971731, 00357 97845821

Ε-mail: info@gps-see.eu

Web page: http://www.gps-see.eu

Facebook: GPS SEE / Valencia CF

YouTube / Twitter / Instagram: GPS SEE / Valencia CF