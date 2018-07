Χωρίς Κριστιάνο, Μέσι η κορυφαία ενδεκάδα της FIFA!

Σίγουρα η καλύτερη ενδεκάδα της FIFA θα προκαλέσει αρκετή κουβέντα. Σε αυτή βρίσκονται παίκτες όπως ο Παουλίνιο και ο Νεϊμάρ, αλλά όχι και οι Κέιν, Κουρτουά, Καντέ, αλλά και Λουκάκου. Η καλύτερη ενδεκάδα αποτελείται από τους: Γιορίς στο τέρμα, στην άμυνα οι: Τρίπιερ, Βαράν, Λόβρεν, Γιανγκ, αμυντικά χαφ οι: Παουλίνιο, Μόντριτς, μπροστά τους οι: Αζάρ, Γκριεζμάν, Νεϊμάρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπαπέ

OFFICIAL: FIFA have announced the Team of the Tournament:

Lloris

Trippier

Varane

Lovren

Young

Paulinho

Modrić

Hazard

Griezmann

Neymar

Mbappé pic.twitter.com/bMjZiLuaS5

— World Cup (@FlFAWC2018) July 17, 2018