Το video που εξιλεώνει τον Ζιρού!

Ο Ολιβιέ Ζιρού παρότι χρησιμοποιήθηκε και στα επτά παιχνίδια της Γαλλίας στο Μουντιάλ, τελικά δεν κατάφερε να σκοράρει αν και ήταν ο βασικός φορ της ομάδας, δημιουργώντας κύμα επικριτών που κατηγορούν τον Ντεσάν, για τη χρησιμοποίηση του.

Ωστόσο, οι υπερασπιστές του, χρησιμοποιούσαν ως επιχείρημα την βρώμικη δουλειά που έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τους χώρους που άνοιγε για τον Γκριζμάν.

Ενα βίντεο που κυκλοφορεί, από τον αγώνα με το Βέλγιο, δικαιώνει τη συγκεκριμένη άποψη...

If you think Giroud didn't have a good World Cup, you don't know football. France looked crap when Deschamps tried to please the hipster purists and play Griezmann upfront lone and play Dembele. Giroud off the ball work is crucial to France winning the cup pic.twitter.com/EjnQfmPRKy

— Kwen Keranos (@KKeranos) 16 Ιουλίου 2018