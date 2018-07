Μετά το dab, ο Πολ Πογκμπά βρήκε ακόμα μία πόζα, αυτή που ονόμασε «Ν'Ζονζί» και έδωσε το σύνθημα, για να ακολουθήσει ακόμα μία φορά και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Paul Pogba tells Les Bleus to say "1,2,3 N'Zonzi" rather than the more traditional "cheese" as they pose for a presidential selfie. pic.twitter.com/yj9inLreZK

— Get French Football News (@GFFN) July 16, 2018