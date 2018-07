Οι Κροάτες είναι περήφανοι για τη συμμετοχή της Εθνικής τους στον τελικό και μετά τη λήξη στάθηκαν στο πλευρό των παικτών του Ντάλιτς από τις πλατείες του Ζάγκρεμπ ανάβοντας καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα.

True champions. Nobody is sad, everyone is celebrating here in Zagreb. #CRO #FRACRO #WorldCupFinal pic.twitter.com/ZmQbSQubYd

— Srecko Matic (@srecko_matic) 15 Ιουλίου 2018