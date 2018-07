Ο Πελέ καλωσόρισε τον Μπαπέ

«Είναι ο δεύτερος νεότερος παίκτης που σημειώνει γκολ σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου! Καλώς ήρθες στο κλαμπ Εμπαπέ: είναι ωραίο να έχεις λίγη συντροφιά».

Αυτό έγραψε το «μαύρο διαμάντι» στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter για το ταλέντο της Παρί Σεν Ζερμέν, παραλληλίζοντας το επίτευγμα του Εμπαπέ με το δικό του, όταν είχε σκοράρει (δύο φορές μάλιστα) στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958, στο 5-2 της Σελεσάο επί της διοργανώτριας Σουηδίας.

Αμφότεροι σε ηλικία 19 ετών, με τον Πελέ να είναι περίπου δύο μήνες μεγαλύτερος από το νεαρό Γάλλο όταν σκόραρε απέναντι στους Σκανδιναβούς.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B

— Pelé (@Pele) 15 Ιουλίου 2018