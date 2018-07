«Καίγεται» το Παρίσι για την κούπα της Γαλλίας! (vids)

Ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και στον τελικό του Λουζνίκι απέναντι στην Κροατία (4-2) οι «τρικολόρ» το έδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο, κατακτώντας το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας τους!

Το σφύριγμα της λήξης σήμανε την έναρξη των πανηγυρισμών στο Παρίσι, όπου ο κόσμος έσπευσε να κατακλύσει τους δρόμους και να γιορτάσει!

Η «Πόλη του Φωτός» έλαμψε περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια, με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής, ενώ το ίδιο συνέβη και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως στο Μπορντό.

Δείτε τα βίντεο:

What a amazing and wonderful day for france..WATCH: Football fans in Paris react to France scoring against Croatia at the #WorldCupFinal #FRACRO #tictocnews pic.twitter.com/UwXMZfwuvb

