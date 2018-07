Ζιρού στο Mundial: 0 σουτ εντός εστίας!

Ο Ολιβιέ Ζιρού ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης της Γαλλίας στο Mundial. Όπως και ο Γκιβάρς το 1998 τελείωσε το τουρνουά χωρίς να έχει σκοράρει. Ο επιθετικός της Τσέλσι, όμως, κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς αποχωρεί από τα γήπεδα της Ρωσίας χωρίς καν να βρει στόχο σε 13 προσπάθειες!

Olivier Giroud ends the 2018 World Cup with 13 shots, 0 shots on target and 0 goals.

His side are on the verge of lifting the trophy. pic.twitter.com/ofg79aPVFI

