Ντεσάν, ο τρίτος που το σηκώνει ως παίκτης και προπονητής

Αμφισβητήθηκε, τον έκραξαν για τον τρόπο παιχνιδιού του, αλλά εκείνος έφτασε με τρομερό τρόπο στην κορυφή. Ετσι ο Ντιντιέ Ντεσάν έγινε ο τρίτος που κατακτά το Μουντιάλ ως παίκτης και ως προπονητής. Το πήρε το 1998 και τώρα φυσικά.

Ο πρώτος που είχε πετύχει αυτό το μυθικό νταμπλ, ήταν ο Μάριο Ζαγκάλο με την Βραζιλία (1958, 1962 ως παίκτης και 1970 ως προπονητής). Ο επόμενος ήταν ο Φραντς Μπεκενμπάουερ με τη Δυτική Γερμανία (1974 ως παίκτης και 1990 ως προπονητής).

