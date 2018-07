Και η Μπάγερν από το 1982 έχει παίκτη της σε κάθε τελικό Mundial! (pic)

Η Ίντερ δεν είναι μόνη! Από το 1982 κι η Μπάγερν βλέπει τουλάχιστον έναν παίκτη της να παίζει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το 1982 ήταν οι Μπράιτνερ, Ντρέμλερ και Ρουμενίγκε. Το 1986 ήταν οι Ματέους και Έντερ, το 1990 οι Κέλερ και Ογκεντάλερ, το 1994 ο Ζορζίνιο, το 1998 ο Λιζαραζού, το 2002 οι Καν, Λίνκε και Γέρεμις, το 2006 ο Σανιόλ, το 2010 οι Ρόμπεν και Φαν Μπόμελ, το 2014 οι Νόιερ, Μπόατενγκ, Λαμ, Γκέτσε, Σβάινσταϊγκερ, Κρόος και Μίλερ και φέτος στον τελικό είναι ο Τολισό.

Just like Inter Milan, Bayern have had a player in the final of the #WorldCup every time since 1982 pic.twitter.com/DSpBIL960k

