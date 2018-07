Ρούνεϊ: «Η Αγγλία έχει λαμπρό μέλλον, ψηλά το κεφάλι» (pic)

Έχει παίξει σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις με την Εθνική Αγγλίας, αλλά πλέον παρακολουθεί τα παιχνίδια της χωρίς να είναι μέλος της.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ ζήτησε από τους παίκτες του Σάουθγκεϊτ να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι μετά τον αποκλεισμό από τη Κροατία, ενώ τόνισε πως η ομάδα έχει λαμπρό μέλλον.

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που μας έκαναν υπρήφανους. Ψηλά το κεφάλι. Αυτή είναι μια υπέροχη νέα ομάδα με λαμπρό μέλλον»

Gutted. Massive well done to all the lads who have done us all proud, keep your heads held high. This is a great young team with a big big future

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 11 Ιουλίου 2018