Το όμορφο μήνυμα της Εθνικής προς τους Άγγλους! (pic)

Η Αγγλία έχασε από την Κροατία στον ημιτελικό του Μουντιάλ, με την ομοσπονδία των «λιονταριών» να ευχαριστούν τους υποστηρικτές της

«Σε όλους όσους μας υποστήριξαν. Σε όλους όσους πίστεψαν πως αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό. Σε όλους όσους δεν φοβήθηκαν να ονειρευτούν. Σε όσους ξέρουν πως αυτό είναι μόνο η αρχή. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σας κάνουμε υπερήφανους», ήταν το όμορφο μήνυμα της εθνικής.

To everyone who supported us.

To everyone who believed this time was different.

To everyone who wasn't afraid to dream.

To everyone who knows this is only the beginning.

Thank you. We hope we made you proud. #threelions pic.twitter.com/jH8lYMB2E0

— England (@England) 11 Ιουλίου 2018