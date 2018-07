Κέιν: «Πονάει πολύ, αλλά θα επιστρέψουμε» (pic)

Στον τελικό δεν ήταν καλός. Ωστόσο, παραμένει πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Ο Χάρι Κέιν δεν θα μπορέσει να σκοράρει ξανά σε αυτό το Μουντιάλ, μα έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους Αγγλους: «Πονάει πολύ. Θα πονάει για κάμποσο διάστημα. Αλλά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και θα επιστρέψουμε. Ευχαριστούμε για όλη τη συμπαράσταση».

It hurts a lot. It will hurt for a while. We can be proud and we'll be back. Thanks for all your support. #ThreeLions #ENG #WorldCup pic.twitter.com/mJKOWtAOlK

— Harry Kane (@HKane) July 11, 2018