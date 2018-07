Η Κροατία «καίγεται»! (vid)

Το 1998 ήταν η Γαλλία που της στέρησε το δικαίωμα στο όνειρο! Επειτα από 20 χρόνια η Κροατία έκανε την υπέρβαση, νίκησε τους Αγγλους κι έγινε η 2η μικρότερη χώρα (4.17 εκατ.) που συμμετέχει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ριέκα, Σπλιτ, Ζάγκρεμπ στις φλόγες για την τεράστια επιτυχία. Παρακολουθήστε live τους έξαλλους πανηγυρισμούς στην Κροατία.

Fans cheer as Croatia's win against England puts it through to its first ever #WorldCup final, where it will face France https://t.co/DP8zkiyykT pic.twitter.com/Leka1INGfi

— CNN (@CNN) 11 Ιουλίου 2018