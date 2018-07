Ο Τρίπιερ νικάει τον Σούμπασιτς και ο Πίκφορντ έχοντας ζήσει όλη τη φάση ξεσπάει σε πανηγυρισμούς!

A gif for every English fan alive. This is beautiful to watch. pic.twitter.com/Hgk7YYksqb #CROENG #ENGCRO #WorldCup #eng #cro #Rusia2018 #Copa2018

— #Worldcup (@IbrahimLows) 11 Ιουλίου 2018