Αναλυτικά το μήνυμά του: «Εμπρός αγόρια, πιστέψτε ότι αυτή είναι η στιγμή μας. Αξιοποιείστε την εμπειρία σας, το ταλέντο σας και οδηγείστε μας στην κορυφή με κάθε τρόπο. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πολύ σκληρά, για να φτάσουν σε αυτό το σημείο τώρα. Διασκεδάστε το και φέρτε το σπίτι. Εμπρός Αγγλία».

A Message from David Beckham, Dave what do you think? #England #WordCup2018 #SemiFinal #EnglandVsCroatia #LetsGo #davidbeckham pic.twitter.com/ovTHws9GBX

— Trevieno (@Trevieno) July 10, 2018