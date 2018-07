Οι Κροάτες έφτιαξαν ένα τεράστιο πανό στα χρώματα της σημαίας τους, το οποίο πιθανότατα θα το έχουν μαζί τους και στις εξέδρες στον αποψινό ημιτελικό με την Αγγλία. Αναμφισβήτητα αποτελεί το μεγαλύτερο που εμφανίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και είναι πραγματικά εντυπωσιακό!

Croatia win the - bring the longest flag to the World Cup pic.twitter.com/ezmUoO1pat

