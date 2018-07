Το... παράκανε με τις καθυστερήσεις προς τις τελευταίες στιγμές του ημιτελικού με το Βέλγιο ο Μπαπέ.

Ο Γάλλος έκανε τα δικά του για να μην δώσει την μπάλα στους Βέλγους και ο Άξελ Βίτσελ εξοργίστηκε, ρίχνοντας τον στο έδαφος.

Δείτε τη φάση που έγινε στις καθυστερήσεις του ματς

I am so disgusted at Frances play tonight #Bel #FRABEL pic.twitter.com/IrggCyD6Gv

— kav (@impersoniall) 10 Ιουλίου 2018