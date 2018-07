To ξεχωριστό επίτευγμα του Ντεσάν! (pic)

Η Γαλλία κατάφερε να περάσει στον τελικό του Μουντιάλ με το γκολ του Ουμτιτί, διεκδικώντας τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της.

Πλέον ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι ο 4ος άνθρωπος του ποδοσφαίρου που θα βρεθεί σε τελικό τόσο ως παίκτης (το 1998) όσο και ως προπονητής (φέτος).

Οι άλλοι είναι 3 είναι οι Φραντζ Μπεκενμπάουερ, Μάριο Ζαγκάλο και Ρούντι Φέλερ.

Didier Deschamps is the 4th man to play in and manage a #WorldCup final.

He joins Franz Beckenbauer, Rudi Völler, and Mário Zagallo. pic.twitter.com/HLpgVHGrI1

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Ιουλίου 2018