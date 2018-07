Ο Γουόκερ στέλνει φανέλες Αγγλίας στα παιδιά της Ταϊλάνδης

Ενα από τα παιδάκια που σώθηκαν στη σπηλιά της Ταϊλάνδης φορούσε φανέλα της Εθνικής Αγγλίας από το προηγούμενο EURO. Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της χώρας εξηγούσε ότι οι Ταϊλανδοί θα υποστηρίξουν Αγγλία για το τρόπαιο του Μουντιάλ, καθώς Αγγλοι δύτες συνέβαλαν τα μέγιστα στη διάσωση των παιδιών. Και ο μαζί με αυτούς ο Κάιλ Γουόκερ ζήτησε στο Twitter να του δώσουν διεύθυνση, ώστε να στείλει φανέλες στα παιδάκια και τον προπονητή τους.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7

— Kyle Walker (@kylewalker2) July 10, 2018