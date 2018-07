Ο Μόντριτς τρέλανε τους αριθμούς και... έγραψε ιστορία (pic)

Είναι ο εγκέφαλος της Κροατίας. Είναι ο άνθρωπος που περνάει o έλεγχος κι ο ρυθμός του παιχνιδιού της ομάδας του.

Είναι μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Είναι ο Λούκα Μόντριτς. Και είναι αυτός που έγινε ο πρώτος παίκτης της Κροατίας που προσπάθησε να περάσει σ' ένα ματς Μουντιάλ πάνω από 100 πάσες (102 συγκεκριμένα). Απ' αυτές μάλιστα οι 89 ήταν πετυχημένες. Μάλλον είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Μάλλον...

1 - Luka Modrić is the first player to attempt 100+ passes for Croatia in a World Cup game (89/102). Genius. #RUS #CRO #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/6tMQjUsF1A

— OptaJose (@OptaJose) July 7, 2018