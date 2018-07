Ο Βίντα σκοράρει και η Πρόεδρος της Κροατίας Κολίντα Κιτάροβιτς εκτοξεύεται από τη θέση της και πανηγυρίζει μπροστά στον Ινφαντίνο, αλλά και τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας. Ο Ντμίτρι Μεντβεντέφ απογοητευμένος απλά γυρίζει το κεφάλι του...

Infantino thinking about how it's gonna be awkward next time he hangs out with Putin. Gulati glad he's not involved. pic.twitter.com/cnMFGkt4dl

— Caitlin Murray (@caitlinmurr) July 7, 2018