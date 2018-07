Ζλάταν: «Κάθε Σουηδός αξίζει τη Χρυσή Μπάλα» (pic)

Από το ξεκίνημα του Mundial ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκανε τις γνωστές εμπρηστικές του δηλώσεις. Όταν έπρεπε, όμως, ο επιθετικός των Γκάλαξι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και μετά τον αποκλεισμό της Σουηδίας από την Αγγλία έδωσε τα εύσημα στους συμπατριώτες του. «Κάθε παίκτης πρέπει να πάρει τη Χρυσή Μπάλα στην Σουηδία. Αυτό που έκαναν θα το θυμόμαστε για πάντα. Ευχαριστούμε για το σόου», έγραψε ο Ζλάταν.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 7, 2018