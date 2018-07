Είναι το τραγούδι τους εδώ και τόσα χρόνια. Είναι το τραγούδι τους στο Μουντιάλ και όσο η Αγγλία προχωράει, τόσο ακούγεται πιο δυνατά και πιο συχνά. Μόνο που μετά την πρόκριση των Λιονταριών στα ημιτελικά, ήταν ο ίδιος ο Γκάρεθ Σάουγκεϊτ που πήγε μπροστά από τους οπαδούς και έδινε το σύνθημα για να τραγουδήσουν το... It's coming home.

Incredible Southgate back out on pitch and is conducting the fans again. pic.twitter.com/eP9711kaVY

— Andy Lines (@andylines) July 7, 2018