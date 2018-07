Μπέκαμ και Ζλάταν έβαλαν ένα τρελό στοίχημα!

Σουηδία vs Αγγλίας και Ζλάταν εναντίον Μπέκαμ. Δυο τεράστιες προσωπικότητες έβαλαν ένα μεγάλο στοίχημα! Ο Ιμπρα προκάλεσε τον Αγγλο λέγοντας: «Θα σε κεράσω δείπνο σε όποιο μέρος του κόσμου θες αν η Αγγλία κερδίσει, αλλά αν χάσει θα μου αγοράσεις ότι θέλω από τα IKEA. οκ;». Ο Μπέκαμ αποδέχθηκε την πρόκληση και απάντησε: «Αν η Σουηδία κερδίσει θα πάω προσωπικά στα ΙΚΕΑ να σου αγοράσω ό,τι θες για το νέο σου σπίτι στο Λ.Α.. Αν όμως η Αγγλία κερδίσει θέλω να έρθεις στο Λονδίνο και στο Γουέμπλεϊ φορώντας εμφάνιση της ομάδας και στο ημίχρονο θα φας fish & chips».

