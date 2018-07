«Υou are my b*tch» είπε ο Πολ Πογκμπά στον Νάντες και τον έπιασε από τον σβέρκο, σε μια προκλητική ενέργεια. Γκριζμάν, Τολισό και Ντεσάν έπεσαν πάνω στον Γάλλο μέσο για να τον ηρεμήσουν. Ο Πογκμπά δεν δέχθηκε κάρτα, αφού δεν το αντιλήφθηκε ο διαιτητής, ωστόσο το video τα λέει όλα...

Pogba: "You are my btch."pic.twitter.com/8KBp0EnsAf

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 6, 2018