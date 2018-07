Το σηκώνει η Ουρουγουάη! (pics)

Το Μουντιάλ... ζωντάνεψε στην φάση των νοκ-άουτ, η μία ματσάρα διαδέχεται την άλλη (η καθεμία με την δική της ξεχωριστή ομορφιά) και πλέον βρισκόμαστε στα προημιτελικά! Πάμε κατευθείαν στο «ψητό», στις προβλέψεις για τις ομάδες που θα κάνουν το βήμα παραπάνω και θα βρεθούν στα ημιτελικά!

Ουρουγουάη-Γαλλία: Η πιο «ομάδα» του τουρνουά κόντρα στην ομάδα με το μεγαλύτερο ατομικό ταλέντο. Αν ξεκινήσει ο Καβάνι και έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα, τότε «βλέπουμε» Ουρουγουάη. Μην ξεχνάμε πως η Γαλλία έχει «τρομακτική» μόνο στο ματς με την Αργεντινή, όταν και βρήκε χώρους στο... ξέφωτο. Χώρους από την Ουρουγουάη όσο το ματς είναι στο 0-0, θα είναι πολύ δύσκολο να βρει.

Οπότε Ουρουγουάη.

Βραζιλία-Βέλγιο: Εδώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Εκτιμώ την πιο «ευρωπαϊκή» έκδοση της Βραζιλίας αλλά έχοντας μεγαλώσει με άλλη Βραζιλία, έχοντας συνδέσει την Βραζιλία με την μπαλάρα και το όμορφο ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να υποστηρίξω την ομάδα του Τίτε. Βέλγιο και τα μυαλά στα κάγκελα!

By the way, η κίνηση του Λουκάκου στο 3-2 επί της Ιαπωνίας είναι μέσα στο top-5 του φετινού Μουντιάλ. Και ας μην ήταν γκολ, ας μην ήταν ασίστ ή απόκρουση.

Οπότε Βέλγιο.

1ος ημιτελικός: Ουρουγουάη-Βέλγιο

Στον μεταξύ τους ημιτελικό Ουρουγουάη-Βέλγιο, θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ουρουγουάη. 0-0 μέχρι το 90', κόρνερ από δεξιά, κεφαλιά του Γοδίν και... φύγαμε για τελικό!

Οπότε Ουρουγουάη.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, τώρα.

Αγγλία-Σουηδία: Από την στιγμή που οι Άγγλοι κατάφεραν να πάρουν πρόκριση στα πέναλτι, τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει! Η νεανική ομάδα του Southgate, εύκολα ή δύσκολα θα περάσει την Σουηδία.

Ρωσία-Κροατία: Εδώ έχουμε μία ομάδα που δεν ανήκει στις 8 καλύτερες του κόσμου και ένα σύνολο που μπορεί να φτάσει... αέρα ως τον τελικό! Ρωσία σε ευχαριστούμε αλλά μέχρι εδώ ήσουν. Η παρέα του Μόντριτς και του Ράκιτιτς πάει ημιτελικό!

2ος ημιτελικός: Κροατία-Αγγλία

Δύσκολο. Θα ήθελα αυτός να ήταν ο τελικός. Δεν γίνεται, όμως. Γουστάρω τους Κροάτες αλλά σαν εικόνα στον τελικό θα ήθελα τους κοιλαραδές Άγγλους πιωμένους, το «is coming home», τα τρία λιοντάρια να παλεύουν για την κούπα μετά από... διακόσια χρόνια!

Οπότε Αγγλία.

ΤΕΛΙΚΟΣ: Ουρουγουάη-Αγγλία

Κύριε Ταβάρες, δάσκαλε του ποδοσφαίρου. Κύριε Καβάνι, σεντερφοράρα ολκής. Κύριε Σουάρες, ψυχοπαθή παιχταρά. Κύριε Γοδίν, «βράχε» από τους λίγους και λοιποί Λατίνοι παιχταράδες, σας βλέπω να το σηκώνετε! Και το βλέπω να γίνεται στο πέναλτι...

Οπότε, το σηκώνει η Ουρουγουάη!

Μπες κι εσύ τώρα εδώ και κάνε τις δικές σου προβλέψεις παρέα με το Jack Daniel's. Αφού τις μοιραστείς στο Facebook, είσαι έτοιμος να δεις το παιχνίδι με τον δικό σου μοναδικό τρόπο.