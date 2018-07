Ο Γουόκερ έκανε το κορυφαίο “τουιτάρισμα” της πρόκρισης των Αγγλων (pic)

Για κάποιον απίθανο και ανεξήγητο λόγο, ο Κάιλ Γουόκερ τη στιγμή που όλοι τρέχουν στο τελευταίο πέναλτι, πανηγυρίζοντας, εκείνος βρίσκεται στο έδαφος σε μία παράξενη στάση με τα πόδια προς τον ουρανό.

Το φοβερό είναι ότι τη φώτο την ανέβασε ο ίδιος και που τρόλαρε τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας έναν σούπερ μελλοντικό-υποθετικό διάλογο με το παιδί του.

«Μπαμπά, μπορείς να μου δείξεις τη φωτογραφία με εσάς όταν πήρατε την πρόκριση στα ημιτελικά;»

«Μπα, άστο παιδί μου»

Dad, can you show me that photo of you guys running after reaching the quarter final?

-“Nah son pic.twitter.com/WbY5StQRLQ

— Kyle Walker (@kylewalker2) July 3, 2018