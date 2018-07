Η εξιλέωση του Σάουθγκειτ για το χαμένο πέναλτι στο EURO '96 (vid)

Το κουβαλούσε μέσα του 22 χρόνια. Εκείνο το χαμένο πέναλτι του στα προημιτελικά του EURO 1996. Εκείνο που έχασε εκείνος και αποκλείστηκε η Αγγλία από τους Γερμανούς. Ωστόσο, αυτή ήταν μία κάποια εξιλέωση για τον Γκάρεθ Σάουθγκειτ, ο οποίος ως προπονητής έστειλε τα Λιοντάρια στα προημιτελικά του Μουντιάλ, σπάζοντας και αυτή την κατάρα από την άσπρη βούλα.

