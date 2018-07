Η Αγγλία προηγήθηκε με πέναλτι. Ωστόσο, ενώ οι συμπαίκτες του διαμαρτύρονταν στον διαιτητή για την απόφασή του, ο Μοχίκα πήγε ύπουλα και με πονηρό βλέμμα και έσκαψε με τις τάπες την άσπρη βούλα. Τελικά ο Κέιν σκόραρε και η πονηριά του δεν βοήθησε τους Κολομβιανούς να αποφύγουν το εις βάρος τους γκολ.

Colombian player scuffing the spot when England were awarded then penalty! pic.twitter.com/5YZzxxFP7R

— FIFA World Cup (@worIdcupfan) July 3, 2018