Καμπαμαρού ο Καβασίμα, σούπερ διπλή επέμβαση! (vid)

Δυο απίθανες επεμβάσεις ο Καβασίμα σε μια φάση, αφού ούτε η κεφαλιά του Λουκάκου τον νίκησαν...

Those are some hella good saves from Kawashima #BELJAP pic.twitter.com/aC1kpHgGup

— World Cup (@worldcupedia) July 2, 2018