Κατάρα, επτά σερί αποκλεισμούς στους «16» το Μεξικό!

Η Νότια Κορέα έκανε το δώρο στους Μεξικάνους και κάπως έτσι βρέθηκαν στη φάση των «16». Ως εκεί... Η ομάδα του Οσόριο βρέθηκε απέναντι στην Βραζιλία και ακόμα μια φορά... λύγισε! Ειδικότερα, το Μεξικό έχει αποκλειστεί από την φάση των «16» σε κάθε μία από τις τελευταίες του επτά παρουσίες σε Μουντιάλ (από το 1994 κι έπειτα). Για την ακρίβεια στα Παγκόσμια Κύπελλα που διεξάγονται εκτός συνόρων δεν έχει περάσει ποτέ στα προημιτελικά. Παράλληλα, είναι η ομάδα με τα πιο πολλά ματς (57) σε Μουντιάλ χωρίς να έχει πάρει το τρόπαιο.

Mexico has now lost in the #WorldCup Round of 16 for seven tournaments straight pic.twitter.com/9iM1a7AMIb

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 2, 2018