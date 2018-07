Το περήφανο μήνυμα του Σμάιχελ για τον γιο του και τη Δανία (pic)

Ο Σμάιχελ έζησε από κοντά τον αγώνα με την Κροατία και πανηγύρισε τις αποκρούσεις πέναλτι του γιου του. Ωστόσο, στο τέλος έφυγε στενοχωρημένος με τον αποκλεισμό, που όμως δεν νικάει την περηφάνια, όπως ανέφερε και στο twitter.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν μπορώ να είμαι πιο περήφανος για την πατρίδα μου, τον γιο μου, τους συμπαίκτες του, όλο το επιτελείο και τον φανταστικό ομοσπονδιακό μας προπονητή Άγκε Χαρέιντε. Όταν όλα τα δάκρυα στεγνώσουν θα καταλάβουμε πόσο καλά τα πήγαμε», έγραψε.

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm

— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 2 Ιουλίου 2018