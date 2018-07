«Χωρίζουν οι δρόμοι Σαμπάολι - Αργεντινής» (pic)

Το ματς με την Γαλλία στους «16» του Μουντιάλ ήταν το τελευταίο για τον Χόρχε Σαμπάολι στον πάγκο της Αργεντινής, όπως όλα δείχνουν.

Ο 58χρονος δέχτηκε (δικαίως) σφοδρή κριτική για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα και τις επιλογές του.

Ο ίδιος δήλωσε μετά το ματς με τους «τρικολόρ» ότι δεν αποχωρεί, αλλά αυτό μάλλον δεν ισχύει.

Το «TNT Sports» υποστηρίζει πως υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Τσίκι Τάπια με σκοπό να συζητήσουν το τέλος της συνεργασίας τους.

After defeat in the #WorldCup Round of 16, #ARG manager Jorge Sampaoli has been relieved of his duties after a meeting with Claudio Tapia, according to reports https://t.co/Ka4KJ4p7gy

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) July 1, 2018