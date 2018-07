Η Ρωσία πήρε μια ιστορική πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία στα πέναλτι. Όπως καταλαβαίνετε οι σκηνές δεν ήταν κατάλληλες για όλους. Σίγουρα όχι για τον κύριο που θα δείτε, ο οποίος είχε καθίσει στο πεζοδρόμιο μη μπορώντας να αντέξει τη συγκίνηση.

This poor Russia fan in the Moscow fan park can't bring himself to watch any longer. pic.twitter.com/l5Gij9cFtb

— ESPN FC (@ESPNFC) July 1, 2018