Τα όνειρα της Δανίας για πρόκριση έμειναν ολοζώντανα χάρη στον Σμάιχελ. Ο Ρέμπιτς ανατράπηκε, ο Μόντριτς στο 116' έστησε τη μπάλα, αλλά ο Σμάιχελ τον νίκησε!

Luka Modric is denied from the penalty spot by Kasper Schmeichel! #CRODEN #WorldCup pic.twitter.com/b267hBgIem

— TheSportMatrix (@TheSportMatrix) July 1, 2018